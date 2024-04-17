Бербок призвала Иран и Израиль проявить сдержанность

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Иран и Израиль проявить "максимальную сдержанность" на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Как Группа семи мы говорим в один голос: все действующие лица в регионе призваны проявлять максимальную сдержанность.

Спираль эскалации никому не пойдет на пользу - ни безопасности Израиля, ни десяткам заложников, все еще находящихся в руках [палестинского радикального движения] ХАМАС, ни страдающему населению Газы, ни людям в Иране, которые сами страдают от режима, ни третьим странам региона", - заявила Бербок перед встречей глав МИД стран Группы семи (G7) на итальянском острове Капри, которая пройдет 17-19 апреля.

Глава МИД ФРГ подчеркнула, что на встрече на Капри главы внешнеполитических ведомств G7 обсудят, как не допустить, чтобы "чрезвычайно опасная ситуация на Ближнем Востоке переросла в региональный пожар" после удара Ирана по территории Израиля.

Перед встречей на Капри Бербок посетила Израиль, где провела переговоры с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху, президентом Ицхаком Герцогом и главой МИД Исраэлем Кацем. В центре внимания переговоров находилась ситуация на Ближнем Востоке и пути предотвращения дальнейшей эскалации.

Вечером 13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на "многочисленные преступления", в том числе приписываемую Израилю атаку на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске. Иранские государственные СМИ сообщили, что целями ударов по Израилю были военные объекты. В Армии обороны Израиля заявили, что перехватили 99% из порядка 350 летевших в сторону еврейского государства иранских снарядов, незначительный ущерб был причинен авиабазе Неватим.

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