Крупный пожар в Турции

На западе Турции начался крупный пожар.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство DHA.

По данным агентства, пожар начался около 06:30 часов по бакинскому времени в промышленной зоне Ататюрк в районе Чигли города Измир.

"Пожар начался на заводе по производству резины и перекинулся на завод по производству пластика", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к тушению привлекли бригады пожарных из соседних районов.

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