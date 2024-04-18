https://news.day.az/world/1652884.html Крупный пожар в Турции
Крупный пожар в Турции
На западе Турции начался крупный пожар.
Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство DHA.
По данным агентства, пожар начался около 06:30 часов по бакинскому времени в промышленной зоне Ататюрк в районе Чигли города Измир.
"Пожар начался на заводе по производству резины и перекинулся на завод по производству пластика", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к тушению привлекли бригады пожарных из соседних районов.
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