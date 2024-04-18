Страны G7 продолжат вводить санкции против РФ

Министры финансов и главы центральных банков G7 по итогам встречи в Вашингтоне заявили, что намерены продолжать вводить санкции против России.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в заявлении министров по итогам встречи.

Отмечается, что речь идет о дальнейших ограничениях в сфере цен на нефть.

"Мы остаемся привержены внедрению и применению финансовых и экономических санкций, а также противодействию попыткам уклоняться или обходить наши меры, в том числе, через действия против субъектов из третьих стран", - говорится в документе.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!