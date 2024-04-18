https://news.day.az/world/1652922.html Страны G7 продолжат вводить санкции против РФ
Страны G7 продолжат вводить санкции против РФ
Министры финансов и главы центральных банков G7 по итогам встречи в Вашингтоне заявили, что намерены продолжать вводить санкции против России.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в заявлении министров по итогам встречи.
Отмечается, что речь идет о дальнейших ограничениях в сфере цен на нефть.
"Мы остаемся привержены внедрению и применению финансовых и экономических санкций, а также противодействию попыткам уклоняться или обходить наши меры, в том числе, через действия против субъектов из третьих стран", - говорится в документе.
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