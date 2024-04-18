Иран пригрозил ударить "по ядерным центрам" Израиля

Иран выявил дислокацию всех ядерных объектов Израиля и готов в любую минуту нанести по ним удар в случае агрессии Тель-Авива. С таким заявлением выступил командующий подразделениями Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов Ахмад Хакталаб.

Как передает Day.Az, слова представителя КСИР приводят иранские СМИ.

Хакталаб заявил, что они мгновенно нанесут зеркальный удар по Израилю в случае нападения на иранские ядерные объекты.

"Иран с самого начала был готов противостоять угрозам со стороны Израиля. Благодаря использованию планов пассивной обороны, а также самых современных средств вооружения, благодаря рассредоточению ядерных объектов по всей территории Ирана, мы готовы противостоять любой угрозе со стороны Израиля по своим ядерным объектам", - приводит агентство Tasnim слова Хакталаба.

Он также заметил, что иранская сторона может пересмотреть и уклониться от заявленной им ранее ядерной доктрины и политики.

На протяжении нескольких лет иранское руководство заявляло о том, что не намерено создавать ядерное оружие, а развитие атомной энергии носит исключительно мирных характер.

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