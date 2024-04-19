Удар был нанесен по военной цели в Иране, откуда были запущены ракеты по Израилю

Израиль нанес удар по военной цели в Иране, откуда 13 апреля в сторону еврейского государства были запущены беспилотники и ракеты.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом Financial Times (FT) сообщил источник, осведомленный о ситуации.

Пока нет, как сказал источник, данных о каких-либо жертвах вследствие израильского удара. "Некоторые цели" также были поражены на юге Сирии, отметил он. "Географически это показывает, что Израиль может добраться до любого места в Иране", - добавил источник, указав, что произошедшее "было частью послания".

Издание приводит также высказывание западного дипломата, обратившего внимание на то, что Израиль в контактах с союзниками перед нанесением удара дал понять, что, оставляя за собой право ответить на обстрел Ирана, он не стремится к эскалации.

Ранее американский телеканал ABC со ссылкой на чиновника в администрации США сообщил о нанесении Израилем ракетного удара по объекту на иранской территории. Телеканал CNN, также сославшись на американского чиновника, указал, что обстрел стал ответом Израиля на атаку Ирана 13 апреля.

Со своей стороны иранские СМИ информировали о беспилотниках, замеченных в небе над провинцией Исфахан в пятницу примерно в 03:00 по местному времени (02:30 мск). Согласно сообщению иранского государственного телевидения, в небе над Исфаханом средствами ПВО были сбиты три беспилотника. По данным агентства Tasnim, ракетные удары по территории Ирана не наносились. Генерал иранской армии Сиявуш Михандуст, которого процитировало агентство, пояснил, что зафиксированные в иранском городе Исфахан громкие звуки были связаны "со стрельбой [сил] ПВО по подозрительным объектам", никаких разрушений или "несчастных случаев" в городе не зарегистрировано.

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