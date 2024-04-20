Мировые расходы на оборону обновили рекорд

Мировые расходы на оборону в 2023 году впервые превысили $2 трлн. Об этом сообщается в докладе американской консалтинговой компании в сфере оборонных технологий Forecast International, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Таким образом, расходы на оборону увеличились на 10,4%. Среди причин увеличения до $2,12 трлн трат на военные нужды указываются конфликты в Украине и в секторе Газа, обострение обстановки в районе Красного моря.

Кроме того, специалисты не исключили дальнейшего увеличения оборонных расходов до 2030 года.

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