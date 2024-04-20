Хакеры заполучили данные ЦАХАЛ

Хакеры группировки Anonymous готовы выложить секретные документы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), доступ к которым киберпреступники получили после взлома. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Организация хакеров Anonymous в пятницу опубликовала заявление, в котором утверждает, что она взломала ЦАХАЛ и, согласно заявлению, продемонстрирует предположительно военные документы", - сообщает издание.

Утверждается, что хакеры получили доступ к около 20 гигабайт данных или более 200 тысяч военных документов. По данным газеты, пока невозможно утверждать, насколько достоверны имеющиеся у хакеров документы.

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