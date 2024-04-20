Израиль атаковал систему ПВО на ядерном объекте в Натанзе

Израиль атаковал систему ПВО ядерного объекта в Натанзе. Как передает Day.Az, об этом рассказал в пятницу, 19 апреля, телеканал ABC со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник в американской разведке.

"Израильтяне нацелились на радар ПВО, но они еще не оценили нанесенный ущерб", - сказал источник. Он сообщил, что атака была осуществлена ​​путем запуска трех ракет с истребителей. Ракеты были направлены на систему защиту чувствительного объекта. Видимо, она сработала. Сайт Al Arabiya рассказал, что обломки, найденные ранее в Ираке, являются частями ракет ПВО Ирана, а не израильских ракет.

По словам источника, Израиль не ставил целью поразить объект, но атака была призвана "послать сигнал Ирану о том, что у Израиля есть такие возможности". При этом Израиль постарался максимально избежать эскалации, которая была бы неизбежной в случае прямого попадания.

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