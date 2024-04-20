Президент Болгарии объявил о готовности сменить главу МИД

Президент Болгарии Румен Радев объявил о готовности премьер-министра Димитара Главчева сменить главу МИД по предложению технического правительства. Об этом глава государства заявил на брифинге, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если бы я назначил Даниела Митова, то мы бы увидели серьезный конфликт интересов. Глава МИД несет прямую ответственность за проведение выборов за рубежом, а это невозможно, если он занимает пост заместителя председателя партии, которая участвует в выборах. Я объяснил это Главчеву, подтвердив, что если он представит другую кандидатуру, то немедленно издам указ о назначении. Также посоветовал ему обратить внимание на других дипломатов, которые готовы выполнить эту работу, но в итоге получил от премьера авангардное предложение, он заявил о готовности лично возглавить МИД", - сообщил Радев.

Президент Болгарии уточнил, что в понедельник проведет с премьером страны очередную встречу и если он будет настаивать на своем предложении, то оно будет утверждено. "Я посоветовал ему обсудить ситуацию с близкими людьми, с экспертами, а в понедельник утром мы проведем заключительный разговор, если он будет настаивать, то приму все его предложения, не намерен вмешиваться в его работу", - подчеркнул Радев.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!