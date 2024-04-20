В США сказали, кто виноват в повышении цен на бензин

Президент США Джо Байден не виноват в повышении цен на бензин в США, Россия и Саудовская Аравия могут манипулировать ценами на нефть, чтобы помочь экс-президенту США Дональду Трампу избраться на новый срок, заявила 19 апреля ведущая американского телеканала MSNBC Стефани Руле, передает Day.Az со ссылкой на ИА Красная Весна.

18 апреля цены на бензин достигли в среднем $3,67 за галлон. Эксперты MSNBC высказали предположение, что Россия и Саудовская Аравия целенаправленно повышают цены на нефть и газ, чтобы осенью политически помочь Трампу.

По мнению ведущей, цены на бензин медленно растут в преддверии выборов. Хотя Руле отметила, что цены на газ часто растут перед летом, она предположила, что на рост повлияет нечто более зловещее. "Это обычное дело летом. Все больше людей ездят больше. Это повышает спрос. Это нормально. Но есть и другие причины. Те, которые могут быть более преднамеренными, даже политическими. Например, Саудовская Аравия и Россия. Продолжайте сокращать добычу нефти до июня и помните, что когда добыча падает, цены растут", - сказал Руле.

Позже Руле заметил, "Эти цены - не вина президента Байдена... у нас самая высокая добыча нефти в истории США", но некоторые производители нефти хотели бы помощь Трампу.