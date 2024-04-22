Глава военной разведки Израиля уходит в отставку

Генерал-майор Аарон Халива, командующий управлением разведки Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), уходит в отставку, сообщается в понедельник в телеграм-канале армии, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Глава управления разведки генерал-майор Аарон Халива по согласованию с начальником Генштаба попросил об увольнении с должности", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Отмечается, что он признал свою ответственность за события 7 октября 2023 года, когда группировка ХАМАС напала на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Халива не только покинет свою позицию, но также завершит службу в ЦАХАЛ, как только будет назначен его преемник.

Начальник Генштаба ЦАХАЛ Херци Ха-Леви поблагодарил Халиву за 38 лет службы. Сам Халива высоко оценил работу сотрудников управления разведки в период конфликта в секторе Газа.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!