Встречи Трампа с иностранными лидерами вызвали сильное раздражение у Байдена

Встречи бывшего президента США Дональда Трампа с лидерами иностранных государств вызывают сильное раздражение в администрации американского главы Джо Байдена. Об этом сообщает Axios, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отмечает издание, недавняя встреча Трампа с президентом Аргентины Хавьером Милеем особенно разозлила команду Байдена. "Это показало сложную политическую ситуацию, поскольку Трамп, предполагаемый кандидат от Республиканской партии, нетерпеливо пытается показать международным лидерам, что он вернулся", - говорится в публикации.

Кандидаты в президенты США нередко посещают иностранных лидеров, чтобы попытаться продемонстрировать свои способности к внешнеполитической коммуникации. Недавно Трамп также встречался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, а также ужинал с президентом Польши Анджеем Дудой в Trump Tower. Кроме того, экс-лидер США разговаривал с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и проводил встречу с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном.

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