Абдоллахиан подверг ЕС жесткой критике

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан назвал прискорбным решение стран Евросоюза расширить санкции против исламской республики, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Прискорбно видеть, как быстро ЕС принимает решение о введении дополнительных незаконных санкций против Ирана только потому, что Иран осуществил свое право на самооборону перед лицом безрассудной агрессии Израиля", - написал дипломат в X (ранее Twitter).

"В то время как израильский режим продолжает геноцид палестинцев, <...> реакция ЕС на эти преступления - не более чем пустые слова", - добавил Абдоллахиан. Он призвал ЕС "действовать ответственно и наложить санкции" на Израиль.

22 апреля по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны - члены ЕС достигли политического соглашения о расширении санкций против производителей ракет и беспилотников Ирана. После формального оформления этого решения Советом ЕС Брюссель сможет ввести новые санкции в отношении Тегерана.

Вечером 13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на "многочисленные преступления", в том числе приписываемую Израилю атаку на консульский отдел посольства исламской республики в Дамаске. По информации иранских государственных СМИ, целями ударов по еврейскому государству были военные объекты. В Армии обороны Израиля указали, что перехватили 99% летевших в сторону еврейского государства иранских снарядов, незначительный ущерб был причинен авиабазе Неватим.

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