Пакистан и Иран разработают совместный план для борьбы с терроризмом

Пакистан и Иран расценивают терроризм как общую проблему для двух стран и решили тесно координировать борьбу с террористической угрозой. Об этом заявило Министерство внутренних дел Пакистана по итогам состоявшейся в понедельник в Исламабаде встречи главы ведомства Мохсина Разы Накви с иранским коллегой Ахмадом Вахиди, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Пакистан и Иран согласились разработать совместный план борьбы с общей для них угрозой терроризма, он предусматривает дальнейшее улучшение взаимной поддержки и обмен разведывательной информацией", - говорится в заявлении пакистанского МВД.

Соглашение Пакистана и Ирана о взаимодействии в этих сферах будет подписано в ближайшее время.

Накви и Вахиди также договорились о сотрудничестве в борьбе с трансграничной контрабандой и трафиком наркотиков.

Глава МВД Ирана входит в состав правительственной делегации, сопровождающей президента страны Эбрахима Раиси в ходе его трехдневного официального визита в Пакистан, начавшегося 22 апреля.

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