Госдеп предупредил Грузию о рисках принятия закона об иноагентах
Проект закона об иноагентах, выдвинутый грузинским парламентом, антизападная риторика грузинских властей угрожают евроатлантической интеграции Грузии, заявил американский Госдепартамент, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"Этот законопроект и антизападная риторика "Грузинской мечты" ставят Грузию на опасную траекторию. Заявления и действия грузинского правительства несовместимы с демократическими ценностями, лежащими в основе членства в ЕС и НАТО, и, таким образом, ставят под угрозу путь Грузии к евроатлантической интеграции", - говорится в распространенном Госдепом заявлении.
В нем отмечается, что "цель принятия закона - заставить замолчать критиков и разрушить активное гражданское общество Грузии".
Помощь Запада Грузии в области развития экономики и демократии, которая оказывалась в течение 32 лет, "неверно характеризуется" официальным Тбилиси, это "в корне подрывают прочные отношения, которые у нас сложились с правительством и народом Грузии", заявил Госдеп.
Он осудил "применение насилия против мирных протестующих, в том числе против журналистов" и призывал власти "позволить ненасильственным протестующим продолжать осуществлять свое право на свободу выражения мнений".
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре