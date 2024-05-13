https://news.day.az/world/1659811.html Посольство Великобритании приостановило выдачу виз в Грузии
Посольство Великобритании приостановило выдачу виз в Грузии
На фоне акций протестов в Тбилиси посольство Великобритании в Грузии временно приостановило выдачу виз.
Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в информации посольства.
В качестве причины приостановки выдачи виз указывается близкое расположение визового центра к зданию парламента, наличие на территории полицейского кордона и продолжение акций.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре