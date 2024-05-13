Посольство Великобритании приостановило выдачу виз в Грузии

На фоне акций протестов в Тбилиси посольство Великобритании в Грузии временно приостановило выдачу виз.

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в информации посольства.

В качестве причины приостановки выдачи виз указывается близкое расположение визового центра к зданию парламента, наличие на территории полицейского кордона и продолжение акций.

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