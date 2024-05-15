ЕС может заморозить заявку Грузии на вступление в союз из-за закона об иноагентах

Европейский союз в случае, если закон об иноагентах будет принят в Грузии, может заморозить заявку этой страны на вступление в союз. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, решение Брюсселя о начале переговоров с Тбилиси о вступлении в ЕС, скорее всего, будет отложено на неопределенный срок, если закон об иноагентах в Грузии вступит в силу.

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