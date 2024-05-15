Президент Словакии подтвердила задержание совершившего покушение на Фицо

Президент Словакии Зузана Чапутова подтвердила, что совершивший покушение на премьер-министра республики Роберта Фицо задержан. Об этом сообщил телеканал Markíza, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Глава государства, согласно информации телеканала, призвала сограждан воздержаться от поспешных выводов в связи с произошедшим и дождаться заключения полиции, которая возбудила уголовное дело.

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