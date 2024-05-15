https://news.day.az/world/1660402.html Президент Словакии подтвердила задержание совершившего покушение на Фицо
Президент Словакии подтвердила задержание совершившего покушение на Фицо
Президент Словакии Зузана Чапутова подтвердила, что совершивший покушение на премьер-министра республики Роберта Фицо задержан. Об этом сообщил телеканал Markíza, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Глава государства, согласно информации телеканала, призвала сограждан воздержаться от поспешных выводов в связи с произошедшим и дождаться заключения полиции, которая возбудила уголовное дело.
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