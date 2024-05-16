Усиливаются столкновения в Новой Каледонии

В сети появились новые кадры усиливающихся столкновений между протестующими, полицией и французскими военными в Новой Каледонии. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал "Экономист".

Отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон ввел в заморской территории чрезвычайное положение.

"Пока мы спали, во Франции началась гражданская война, а президент объявил чрезвычайное положение. Правда, в колонии Франции Новая Каледония, где идет война между канаками, французами и полицией, <...> а также массовых поджогов предприятий и складов. Франция отправляет свои военные части и запретила соцсети в регионе", - говорится в сообщении.