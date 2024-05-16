США готовы принять допмеры против КНР

Власти Соединенных Штатов выразили готовность принять дополнительные меры в отношении китайских компаний, которые, по мнению США, поддерживают оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу американского Госдепартамента.

В Белом доме и Госдепе неоднократно утверждали, что Китай тем или иным способом может оказывать поддержку российской военной промышленности. В Китае отвергают подобные заявления, подчеркивая, что Пекин не оказывает помощи ни одной стороне текущего конфликта.

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