Нетаньяху заявил о решающем значении операции в Рафахе для Израиля

Операция израильской армии в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом будет иметь решающее значение для всей военной кампании Израиля в палестинском анклаве.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху после участия в воздушном патрулировании в небе над сектором Газа, сообщила канцелярия главы правительства.

"Битва в Рафахе имеет решающее значение. Это не только остающиеся там батальоны [боевого крыла радикального палестинского движения ХАМАС], но и пути их отхода и каналы снабжения. Это битва, неотъемлемой частью которой вы являетесь, битва, которая решит многое в этой кампании", - заявил он, обращаясь к военным, участвующим в боевых действиях в анклаве.

"Я повторяю: мы ведем сейчас критически важную битву. Ваши действия оказывают этому содействие. Ее завершение намного приблизит нас к победе над врагом", - добавил Нетаньяху.

6 мая израильская армия сообщила, что начала подготовку к эвакуации населения восточных районов Рафаха. На следующий день военные заявили о начале военной операции в Рафахе и взятии под контроль одноименного пограничного перехода на границе сектора Газа с Египтом.

Ранее международное сообщество призывало Израиль отказаться от полномасштабной операции в Рафахе. В частности, власти США заявляли, что считают такое решение ошибкой, которая навредит находящемуся в нем гражданскому населению и ослабит безопасность еврейского государства. Израильские власти, в свою очередь, настаивают, что операция в Рафахе необходима для "полной победы" и разгрома вооруженных отрядов ХАМАС в секторе Газа.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!