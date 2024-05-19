В Армении ограничили вход в одно из сел в Тавуше

Пограничные войска СНБ Республики Армения на участке села Киранц Тавушской области проводят подготовительные работы, направленные на принятие на себя охраны государственной границы Республики Армения.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила СНБ Армении.

В связи с необходимостью обеспечения безопасности и оперативности въезд граждан, не состоящих на учете в населенном пункте Киранц, в населенный пункт временно ограничен.

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