Что известно о жесткой посадке вертолета с президентом Ирана на борту

Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси и главу МИД исламской республики Хосейна Амира Абдоллахияна, совершил жесткую посадку недалеко от ирано-азербайджанской границы.

Связи с пропавшими нет, на местности стоит сильный туман, затрудняющий спасательные работы. Власти страны проводят экстренные совещания в связи с ситуацией, лидеры соседних стран предлагают помощь в проведении спасательной операции.

Day.Az со ссылкой на ТАСС собрал основную информацию о произошедшем.

Обстоятельства крушения

- Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, совершил жесткую посадку в районе деревни Узи в иранской провинции Восточный Азербайджан, сообщило агентство Tasnim.

- На борту также находились министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников.

- Два из трех вертолетов из кортежа президента Ирана благополучно добрались до пункта назначения, они перевозили иранских министра энергетики Али Акбара Мехрабияна и министра дорог и городского развития Мехрдада Базрпаша.

Противоречивые данные о состоянии пассажиров

- Иранское агентство Mehr опубликовало информацию о том, что Раиси жив и направляется в автомобильном кортеже в город Тебриз на северо-западе страны.

- Спустя некоторое время эта информация была удалена с сайта агентства.

- Жизни президента и главы МИД находятся "под угрозой", сообщил агентству Reuters неназванный иранский чиновник: "Сообщения, поступающие с места посадки вертолета, вызывают очень серьезные опасения".

Поисковая операция

- Направленный к месту жесткой посадки вертолет иранских спасателей не смог приземлиться из-за сильного тумана и был вынужден вернуться, сообщил агентству IRNA представитель экстренных служб Ирана.

- Позже глава иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд сообщил, что одна из поисково-спасательных групп достигла места крушения.

- По данным IRNA, в районе предполагаемой аварии в настоящее время работают 20 спасательных отрядов, задействованы беспилотники.

- Агентство Tasnim отмечает, что спасательные работы, помимо экстренных служб, ведут силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), отряды народного ополчения "Басидж", входящего в КСИР, а также группы местных жителей.

- Темное время суток и дождь затрудняют поиски, сообщил телеканал IRIB. По его сведениям, район поисков находится в высокогорье, добраться туда на машине невозможно, спасателям приходится передвигаться пешком. Ситуацию усложняет образовавшееся из-за дождя бездорожье. Туман, темнота и осадки не дают вести поиск с помощью дронов.

Реакция властей

- Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в связи со случившимся провел экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) исламской республики, сообщила газета Tehran Times.

- Позже информация о заседании совета была опровергнута газетой.

- Вице-президент Ирана Мохсен Мансури вместе с некоторыми членами правительства направился в административный центр иранской провинции Восточный Азербайджан город Тебриз.

- Глава Генштаба ВС Ирана приказал задействовать все силы для поисков вертолета Раиси.

Международная реакция

- Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан готов оказать любую поддержку Ирану.

- В ЕС заявили, что следят за ситуацией.

- Премьер-министр Ирака отдал распоряжение МВД страны оказать помощь в поисках.

- Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден проинформирован об инциденте. Вашингтон следит за ситуацией.

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