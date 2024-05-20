Тела погибших при крушении вертолета президента Ирана направили в Тебриз

Команды иранских спасателей смогли обнаружить тела всех погибших в результате крушения на северо-западе Ирана вертолета президента исламской республики Эбрахима Раиси.

Об этом, как передала телестанция Al Jazeera, заявил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд, сообщает Day.Az.



"Все тела погибших направлены с места катастрофы в город Тебриз", - сообщил он. "Поиск тел завершен", - добавил Коливанд

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