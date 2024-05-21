Париж дополнительно направит военных в Новую Каледонию для охраны общественных зданий
Совет по обороне Франции под председательством президента республики Эмманюэля Макрона принял решение направить дополнительный воинский контингент в Новую Каледонию на фоне беспорядков. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, военнослужащие займутся обеспечением безопасности общественных зданий. О каком количестве военных идет речь, не уточняется.
Канал добавил, что во время заседания совета обсуждалась ситуация с туристами, которые не могут покинуть архипелаг. Как отметил источник, для решения этого вопроса принимаются все необходимые меры.
Торгово-промышленная палата Новой Каледонии, управляющая аэропортом города Нумеа - столицы этой заморской территории Франции, ранее сообщила, что он будет закрыт до 23 мая.
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