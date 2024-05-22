В ЕС настаивают на санкциях против Грузии

Ряд стран Евросоюза настаивает на принятии ограничительных мер в отношении Грузии, включая приостановку безвизового режима для ее граждан в ЕС, в ответ на принятие парламентом страны закона "О прозрачности иностранного влияния".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом газете Financial Times (FT) сообщили чиновники, осведомленных о ходе дискуссий.

По их данным, "Нидерланды, Чехия, Швеция и Эстония выступают с инициативой обсуждения возможности введения антигрузинских санкций на предстоящей на следующей неделе встрече глав МИД ЕС". В числе предложенных для обсуждения мер отмена безвизового режима в ЕС для граждан Грузии, целевые санкции и замораживание фондов Евросоюза. В европейских столицах рассматриваются "различные меры давления на правительство Грузии", отметили чиновники.

Парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении закон "О прозрачности иностранного влияния", что спровоцировало резкие заявления со стороны Евросоюза об угрозах приостановки интеграции страны в сообщество. Также помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что США введут санкции против властей Грузии, если в ней будет подорвана демократия. Президент республики Саломе Зурабишвили наложила 18 мая вето на закон, однако, по словам спикера парламента Шалвы Папуашвили, депутаты его намерены преодолеть.

Рассмотрение законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" началось в апреле. С того момента в Грузии проходят масштабные акции протеста. Несколько раз они перерастали в столкновения с силовиками, спецназ применял перцовый газ и водометы при разгоне протестующих.

Против закона выступают также ООН, НАТО, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совет Европы. Западные лидеры заявляют, что закон противоречит европейским ценностям. Правящая партия Грузии утверждает, что он служит лишь целям обеспечения прозрачности финансирования из-за рубежа неправительственного сектора и СМИ.

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