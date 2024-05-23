Тайвань заявил о готовности к конфликту с Китаем

Вооруженные силы Тайваня не станут уклоняться от конфликта, если будет необходимо обеспечить безопасность острова.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении оборонного ведомства острова.

"Наши военнослужащие сохраняют бдительность перед лицом давления со стороны Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Вооруженные силы Китайской Республики готовы. Мы не ищем конфликта, но не станем уклоняться от него, чтобы обеспечить безопасность страны и защитить нашу прекрасную родину", - сказано в заявлении.

Ранее утром Восточная зона боевого командования НОАК объявила о начале учений "Совместный меч-2024А" вокруг Тайваня, а также возле островов Цзиньмэнь, Мацзу, Уцююй и Дунъинь. В них принимают участие сухопутные и ракетные войска, а также ВМС и ВВС. Как говорилось в заявлении Восточной зоны боевого командования НОАК, учения должны "стать предупреждением сепаратистским силам".

20 мая на Тайване прошла церемония вступления в должность нового главы администрации острова Лай Циндэ.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

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