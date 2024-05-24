https://news.day.az/world/1662769.html Названы дата и место проведения саммита НАТО в 2025 году
Названы дата и место проведения саммита НАТО в 2025 году
Саммит Североатлантического альянса в следующем году пройдет 24-26 июня в Гааге. Об этом сообщила на брифинге для журналистов и.о. главы МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее словам, власти страны приняли решение провести мероприятие "в Гааге 24-26 июня".
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