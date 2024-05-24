В Румынии начались учения НАТО Dacian Strike 24

Примерно 500 военных из Румынии и ряда других стран НАТО принимают участие в период с 24 по 28 мая в многонациональных учениях Dacian Strike 24 (DAST24), которые проходят в центре боевой подготовки "Смырдан" (уезд Галаци). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Румынии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В маневрах, в частности, участвуют военные из США, Франции, боевой группы НАТО в Румынии, задействованы ВВС Румынии и Королевские ВВС Великобритании с самолетами Eurofighter Typhoon.

DAST24 - объединенные командно-войсковые учения, они проводятся одновременно в Румынии (полигон Смырдан в уезде Галаци и полигон Капу-Мидия в уезде Констанца) и в Болгарии (полигон Ново Село), отмечает румынское военное ведомство.

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