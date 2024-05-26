Протестующие в Тбилиси прошли маршем в честь Дня независимости

В Тбилиси протестующие собрались, чтобы вместе пройти маршем в честь Дня независимости Грузии.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео:

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