https://news.day.az/world/1663255.html Столкновения между протестующими и полицией в Армении - ВИДЕО
Столкновения между протестующими и полицией в Армении - ВИДЕО
В Армении начались столкновения между гражданскими и полицией.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, армянская полиция уже начала проводить задержания во время стартовавших акций неповиновения.
На видеокадрах видно, что в месте проведения акций сконцентрировано значительное количество сил полиции.
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