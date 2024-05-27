Столкновения между протестующими и полицией в Армении

В Армении начались столкновения между гражданскими и полицией.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, армянская полиция уже начала проводить задержания во время стартовавших акций неповиновения.

На видеокадрах видно, что в месте проведения акций сконцентрировано значительное количество сил полиции.

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