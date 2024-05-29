Армия Тайваня сообщила о приближении к острову 28 летательных аппаратов КНР

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 28 летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая. Как передает Day.Az, об этом сообщило оборонное ведомство острова.

По его данным, среди них были истребители Су-30, многоцелевые самолеты Y-8 и беспилотники. Как отмечается в сообщении, 18 воздушных аппаратов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива, которую на острове считают условной линией разграничения с материковым Китаем.

Ранее в среду на Тайвань прибыла вторая за неделю делегация Конгресса.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

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