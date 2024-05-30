Турция приступила к серийному производству своего танка Altay, который в перспективе станет основным боевым танком ВС страны.

Как передает Day.Az, об этом в эфире телеканала TRT сообщил глава Секретариата оборонной промышленности Турции Халук Гергюн.

"Мы приступили к серийному производству нашего национального танка Altay. Есть страны-партнеры, которые тоже хотели бы его использовать. Мы продолжаем с ними переговоры на этот счет", - сказал он.

Гергюн сообщил, что танк получил несколько обновлений и новых систем, которые соответствуют современным боевым требованиям и необходимы, чтобы повысить боеспособность и живучесть. Многие из этих систем локализованы.