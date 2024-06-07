https://news.day.az/world/1666547.html Китай резко отреагировал на решение США продавать запчасти F-16 Тайваню
Китай резко отреагировал на решение США продавать запчасти F-16 Тайваню
Официальный представитель министерства обороны Китая Чжан Сяоган заявил, что КНР недовольна и выступает против решения США одобрить продажу Тайваню запчастей для F-16, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"США продают вооружения Тайваню, что серьезно нарушает принцип "одного Китая"", - заявил он.
По его словам, это наносит серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая, а также подрывает стабильность в районе Тайваньского пролива.
"Мы выражаем резкое недовольство и решительно выступаем против этого и уже сделали США строгое представление", - отметил он.
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