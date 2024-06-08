В посольстве Китая обвинили США в подрыве режима ядерного разоружения

Соединенным Штатам следует прекратить действия по подрыву режиме ядерного разоружения. Как передает Day.Az, об этом заявил представитель посольства Китая в США, пишет ТАСС.

Таким образом он прокомментировал выступление старшего директора Совета нацбезопасности Белого дома по вопросам нераспространения Праная Вадди. Ранее он допустил увеличение ядерного арсенала.

"США необходимо задуматься над своим поведением и взять на себя обязательство действовать правильно. США следует прекратить подрывать международный режим ядерного разоружения и ядерного нераспространения", - отметили в посольстве.

Так, представитель посольства отметил, что Китай не намерен применять ядерное оружие первой и вести гонку вооружений.

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