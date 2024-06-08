Глава Палестины потребовал созыва Совбеза ООН

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас потребовал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с израильскими ударами по лагерю беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа. Его слова приводит агентство WAFA, передает Day.Az.

"Президент Махмуд Аббас поручил спецпредставителю Палестины в ООН запросить созыв экстренного заседания СБ ООН для обсуждения последствий..." - говорится в сообщении.

Отмечается, что Аббас ведет контакты с соответствующими арабскими и международными сторонами для созыва экстренной сессии Совета безопасности ООН, чтобы "противодействовать продолжающейся израильской агрессии".

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