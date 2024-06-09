Турцию предупредили о рекордной жаре

В Турции в июле-августе могут зафиксировать рекордную жару. Об этом сообщил метеоролог Стамбульского технического университета профессор Орхан Шен, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он отметил, что в 2023 году в Стамбуле термометры показали +41,3°С, превзойдя отметку 40,6°С, зафиксированную в 1938 году. По словам метеоролога, это был самый жаркий день за последние 85 лет.

"В этом году, скорее всего, будет +42-43°С. Будьте готовы!" - предупредил Шен.

Специалист добавил, этим летом частыми будут "волны тепла", когда в течение нескольких дней температура воздуха будет существенно превышать климатическую норму.

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