Шесть иранских политиков прошли отбор на участие в выборах президента

Совет стражей Конституции Ирана отобрал шесть политических деятелей, которые смогут принять участие в выборах президента республики, передает Day.Az.

Право участвовать в досрочных выборах президента Ирана получили Алиреза Закани, Саид Джалили, Амир Хусейн Газизаде Хашими, Мустафа Пурмохаммади, Мохаммад Багер Галибаф и Масуд Пезешкиан.

Отметим, что внеочередные президентские выборы в Иране пройдут 28 июня. Кандидатами в президенты могут быть лица, проработавшие на ключевых должностях в государственном управлении страны не менее 4 лет, в возрасте от 40 до 75 лет и имеющие минимально научную степень магистра.

Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились Президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, потерпел крушение.

Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.

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