Хуситы атаковали британский эсминец и два коммерческих судна

Йеменские мятежники-хуситы выпустили баллистические ракеты по эсминцу ВМС Великобритании HMS Diamond в Красном море.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении хуситов.

По их словам, что удар был "точным", но они не уточнили, был ли корабль поврежден.

Кроме того, хуситы заявили, что они атаковали два коммерческих судна - контейнеровоз Tavvishi в Аравийском море, а также судно Norderney, перевозившее различные виды грузов и ходившее под флагом Антигуа и Барбуды.

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