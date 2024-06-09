https://news.day.az/world/1666915.html Хуситы атаковали британский эсминец и два коммерческих судна
Хуситы атаковали британский эсминец и два коммерческих судна
Йеменские мятежники-хуситы выпустили баллистические ракеты по эсминцу ВМС Великобритании HMS Diamond в Красном море.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении хуситов.
По их словам, что удар был "точным", но они не уточнили, был ли корабль поврежден.
Кроме того, хуситы заявили, что они атаковали два коммерческих судна - контейнеровоз Tavvishi в Аравийском море, а также судно Norderney, перевозившее различные виды грузов и ходившее под флагом Антигуа и Барбуды.
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