Германия по итогам выборов в ЕП разделилась почти по границам ГДР и ФРГ

Результаты прошедших 9 июня в Германии выборов в Европарламент (ЕП) разделили страну в политическом плане почти по границе ФРГ и ГДР. Об этом сообщила русскоязычная версия газеты Bild, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, в десяти так называемых "старых" федеральных землях, относившихся к Западной Германии до объединения страны в 1990 году, лидером почти везде стал консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Только в некоторых крупных городах, включая Гамбург, Киль и Мюнстер, первое место заняла партия "Союз-90"/"зеленые". При этом в других городах, например в Бремене и Бремерхафене, большинство избирателей отдали свои голоса за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), к которой принадлежит канцлер ФРГ Олаф Шольц.

В то же время в "новых" федеральных землях на востоке страны, ранее принадлежавших к ГДР, большинство голосов набрала правопопулистская партия "Альтернатива для Германии "(АдГ). Исключением здесь стали лишь Берлин и Потсдам, где большинство жителей сделали выбор в пользу "зеленых".

Как пишет Bild, по итогам выборов АдГ укрепила свои позиции в качестве второй по популярности партии в Германии. "[АдГ] на два пункта опережает партию канцлера СДПГ и на четыре пункта - "зеленых". На востоке страны АдГ - самая сильная партия", - приводит издание слова главы института изучения общественного мнения INSA Германа Бинкерта.

В выборах в ЕП на территории Германии приняли участие около 1,4 тыс. кандидатов от 35 партий и политических объединений. По предварительным данным, явка составила около 65% (61,4% на предыдущих выборах в 2019 году). Лидирует блок ХДС/ХСС с 30%, далее следует АдГ (15,9%, плюс 4,9 п.п. в сравнении с 2019 годом) и лишь на третьей позиции оказалась СДПГ (13,9%, минус 1,9 п.п.). Также значительные потери отмечаются у "зеленых" (11,9%, минус 8,6 п.п.) и свободных демократов (5,2%, минус 0,2 п.п.), которые входят в правящую коалицию с социал-демократами.

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