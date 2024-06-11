Играя с огнем, Макрон может сжечь себя и увлечь за собой Францию

Президент Франции Эммануэль Макрон проводит опасную политику, распуская Национальное собрание, что может привести к хаосу внутри страны. Le Monde называет такое развитие событий "игрой с огнем, в которой глава государства может сжечь себя и увлечь за собой страну", передает Day.Az.

Как следует из текста, распуская парламент после убедительной победы "Национального объединения", Макрон попытался отвлечь внимание и избежать "распрей" внутри коалиции, куда входит его партия "Возрождение".

"Макрон искал способ спастись в ночь унизительного поражения. Несмотря на то, что он был полностью предан предвыборной кампании, используя все имеющиеся в его распоряжении рычаги он не смог остановить падение списка своей коалиции", - пишет Le Monde.

По мнению авторов материала, Макрон затеял "безумно опасную операцию", в которой он в среднесрочной перспективе рискует потерпеть очередную электоральную неудачу, получив неуправляемый парламент.

"Играя с огнем, глава государства может в конечном итоге сжечь себя. И увлечь за собой в пламя всю страну", - отмечается в материале.

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