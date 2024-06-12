Рейтинг японского правительства значительно сократился

Уровень поддержки правительства Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой опустился на 3 процентных пункта (п. п.) до 21% на фоне продолжающегося скандала с нарушением финансовой отчетности при сборе политических пожертвований в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), председателем которой он является.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом NHK.

Уровень поддержки кабмина в опросах телеканала оказался минимальным за все время пребывания Кисиды во главе правительства, который занял этот пост в октябре 2021 года. Он также находится на самом низком уровне с 2012 года, когда ЛДП вернулась к власти после кратковременного пребывания в оппозиции.

Вместе с тем доля тех, кто не поддерживает правительство, выросла на 5 п. п. до 60%.

Уровень поддержки ЛДП опустился на 2 п. п. по сравнению с маем до 25,5%. За время пребывания Кисиды во главе правящей партии и, соответственно, правительства рейтинг ЛДП опустился на 15,7 п. п.

Недовольство избирателей вызвано скандалом вокруг присвоения высшими деятелями правящей партии части политических пожертвований. Они собираются в основном в виде продажи билетов на приемы и званые вечера, которые приобретают, как правило, представители бизнеса. Выяснилось, что часть этих средств без какой-либо финансовой отчетности поступала в личное распоряжение нескольких ведущих политиков.

Нижняя палата японского парламента на прошлой неделе утвердила законопроект, который предполагает ужесточение отчетности и повышение прозрачности финансовой стороны политической деятельности. Однако лишь 33% участников опроса NHK положительно оценили эту меру.

Опрос NHK проводился с 7 по 9 июня, в нем приняли участие 1 200 человек.

В сентябре полномочия Кисиды во главе ЛДП заканчиваются, однако, как ожидают наблюдатели, он выдвинет свою кандидатуру для переизбрания на этом посту.

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