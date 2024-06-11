Новая Зеландия увеличит численность своего контингента в Южной Корее

Новая Зеландия увеличит численность своего воинского контингента, дислоцированного в Южной Корее, с 12 до 53 человек. Соответствующее заявление сделала министр обороны страны Джудит Коллинз, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Министерство обороны Новой Зеландии дополнительно направит в Республику Корея 41 сотрудника, увеличив размер своего контингента <...> с 12 до 53 человек. Это решение отражает нашу твердую приверженность Республике Корея и свидетельствует о намерении активизировать усилия по укреплению мира и стабильности на Корейском полуострове и в Индо-Тихоокеанском регионе в целом", - отмечается в заявлении Коллинз, опубликованном правительством страны.

Как уточнила министр, 6 военнослужащих из числа вновь прибывших будут нести службу в почетном карауле миссии ООН, а остальные 35 - в качестве отдельного пехотного взвода - присоединятся к батальону, действующему в демилитаризованной зоне. "Они будут работать бок о бок со своими коллегами из Австралии, Великобритании, Канады, Республики Корея, США и Филиппин", - подчеркнула она, указав также, что срок работы новозеландской военной миссии в Южной Корее был продлен до сентября 2026 года.

В июле 2023 года Новая Зеландия продлила пребывание своих военных в составе миссии ООН в Республике Корея до сентября 2024 года. Ранее численность новозеландской миссии, впервые дислоцированной в Республике Корея в 1998 году, составляла 12 человек.

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