Амстердам перестанет использовать китайские камеры

Член городского совета Амстердама по вопросам политики в области информационных и Коммуникационных технологий Александр Шольтес заявил, что амстердамский муниципалитет прекратит использование камер, произведенных в Китае, "из-за опасений относительно прав человека и шпионажа". Об этом сообщает NL Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В письме городскому совету Шольтес подчеркнул, что китайские камеры планируют вывести из эксплуатации в течение 5 лет.

В публикации отмечается, что в текущий момент в Амстердаме для выполнения различных муниципальных задач используются 1280 китайских камер, в том числе для наружного наблюдения или отслеживания движения транспорта на дорогах.

Шольтес считает, что существуют опасения по поводу возможной причастности китайских производителей камер к нарушениям прав человека в Китае, в том числе уйгуров.

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