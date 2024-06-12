Япония и США могут начать совместное производство ракет для систем Patriot

Компании японского оборонного сектора могут начать производство ракет для противоракетных систем Patriot совместно с американскими партнерами.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Nikkei.

Отмечается, что такая идея обсуждалась в ходе прошедших в Токио переговоров между представителями оборонных комплексов Японии и США. Она предусматривает совместное японско-американское производство ракет, включая ракет для систем Patriot, на территории Японии.

По итогам прошедших переговоров стороны договорились о создании рабочих групп для дальнейшего обсуждения вопросов активизации сотрудничества в оборонном секторе, включая производство и обслуживание вооружений. Еще одной сферой двустороннего оборонного сотрудничества Токио и Вашингтона должно стать переоснащение и модернизация американских кораблей и самолетов на территории Японии.

О запуске переговоров по активизации двустороннего сотрудничества в оборонном секторе ранее в апреле 2024 года договорились премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден. Ожидается, что консультации на различных уровнях по этой теме отныне Токио и Вашингтон будут проводить регулярно.

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