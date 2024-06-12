СНБ Армении предупредила сторонников протестного движения

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении перед предстоящим митингом оппозиционного движения "Тавуш во имя родины" у здания парламента предупредила организаторов от попыток нарушить конституционный порядок, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Принимая во внимание миссию СНБ по защите конституционного строя от любых посягательств, мы подтверждаем, что любое противоправное поведение будет нейтрализовано при использовании всех предусмотренных законом инструментов", - отметили в ведомстве.

Оппозиция планирует провести большой митинг возле здания парламента в то время, когда внутри здания будет проходить правительственный час, на котором запланировано присутствие премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!