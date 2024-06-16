https://news.day.az/world/1668667.html Швейцария намерена провести дискуссии с РФ после конференции по Украине
Швейцария намерена провести дискуссии с РФ после конференции по Украине
Власти Швейцарии поддерживают регулярный контакт с Россией и проведут дискуссии с ней после конференции в Бюргенштоке, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
С таким заявлением выступил на пресс-конференции глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.
"У нас регулярные контакты, наш посол [в Москве] открыт для диалога. Мы каждые две недели поддерживаем контакт с МИД и мы проведем дискуссии с Россией после конференции", - сказал Кассис.
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