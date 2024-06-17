МИД Иордании сообщил о смерти из-за жары 14 подданных во время хаджа в Мекку

По меньшей мере 14 иорданских подданных умерли от обезвоживания и экстремальной жары во время паломничества в Мекку и Медину. Об говорится в переданном телеканалом Al Mamlaka заявлении официального представителя МИД королевства Суфьяна аль-Куды, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Число смертей среди иорданских подданных, выполнявших ритуалы хаджа, возросло до 14 человек, а число пропавших без вести паломников достигло 17, - указывается в тексте. - Генеральное консульство в Джидде прорабатывает с компетентными властями Саудовской Аравии вопрос о захоронении паломников, а также транспортировку тел тех умерших, чьи семьи хотят их перевезти на родину". Сообщается также, что дипломаты продолжают поиски 17 иорданцев, пропавших во время хаджа.

Аль-Куда пояснил в своем заявлении, что умершие и пропавшие без вести паломники не входят в состав официальной иорданской делегации, направившейся на хадж из королевства. Он выразил искренние соболезнования и сочувствие их родственникам, призвав иорданцев, совершающих ритуалы хаджа, круглосуточно обращаться за помощью в оперативный центр, созданный при Генконсульстве в Джидде.

Мусульмане 16 и 17 июня отмечают один из двух главных праздников ислама - Ид аль-Адха (Курбан-байрам или праздник жертвоприношения), который знаменует собой завершение обрядов хаджа - паломничества к священным местам ислама в Саудовскую Аравию. В 2024 году число паломников может составить свыше 2 млн человек. Ранее саудовские метеорологи предупредили о пике жары в период хаджа 14-19 июня, температура воздуха достигла отметки 48 градусов по Цельсию.

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