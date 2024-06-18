В Финляндии начали добычу урана

Финская горнодобывающая и химическая компания Terrafame стала первой в Европейском союзе, начавшей добычу урана.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает Day.Az.

Согласно информации, добываемый уран будет транспортироваться за границу для дальнейшей переработки и последующего использования в производстве атомной энергии. Компания прогнозирует, что после пусконаладочных работ завод выйдет на полную мощность к 2026 году, и объем производства урана составит около 200 тонн в год, что соответствует примерно девяти месяцам потребления на новой атомной электростанции "Олкилуото-3" в Финляндии.

Terrafame также планирует продолжать добычу других металлов на протяжении всего периода эксплуатации, который охватывает как минимум следующие 30 лет.

Компания является финской государственной (56,1%) горно-металлургической фирмой, работающей в горнодобывающем районе в Соткамо площадью 60 кв. км, из которых освоено 20 кв. км. В 2023 году оборот Terrafame составил 561 миллион евро, а операционная прибыль - 94 миллиона евро. В компании работают около 850 сотрудников.

Управление радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK) выдало компании разрешение на добычу урана.

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