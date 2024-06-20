Финляндия может не стать углеродно нейтральной к 2035 году

Финляндия не достигнет своих целей по достижению углеродной нейтральности, придерживаясь нынешних мер, говорится в новом исследовании. Его провели Центр исследования технологий VTT, Центр природных ресурсов Luke и Финский центр окружающей среды Syke. Об этом сообщает правительство страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Кабмин Финляндии в 2019 году поставил целью достигнуть углеродной нейтральности к 2035 году.

Однако, согласно исследованию, нынешних мер, предпринимаемых в экологических и энергетических вопросах, недостаточно для ее достижения, необходимы дополнительные действия. Согласно проведенному сценарному анализу, выбросы требуется сократить еще примерно на 2-19 миллионов тонн CO2-эквивалента.

С точки зрения достижения углеродной нейтральности, наибольшая неопределенность связана с развитием сектора землепользования, а также внедрением экологически чистой энергетики и инвестициями в промышленность, говорится в пресс-релизе.

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